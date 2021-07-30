Son dakika haber... İletişim Başkanı Altun: "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır"
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Son dakika haber... İletişim Başkanı Altun: "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır"

Son dakika haber... İletişim Başkanı Altun: 'İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor. İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır. Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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