Son dakika haber | İletişim Başkanı Altun'dan Ermeni Terör Örgütü ASALA'nın iç yüzünü anlatan video

Son dakika gelişmesine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Ermeni Terör Örgütü ASALA'nın iç yüzünü anlatan bir video paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Ermeni Terör Örgütü ASALA'nın iç yüzünü anlatan bir video paylaştı. Altun paylaşımıyla ASALA'nın kurbanlarının anıldığı İstanbul ve Los Angeles sergilerini de duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Ermeni Terör Örgütü ASALA'nın iç yüzünü anlatan bir video paylaştı. Altun'un "Ermeni terör örgütü tarafından şehit edilen Türk diplomatların anısına" başlığıyla paylaştığı videoda, "ASALA olarak da bilinen Özgür Ermenistan Gizli Ordusu 1970-1990 yılları arasında faaliyet göstermiş olan terör örgütüdür. Örgütün amacı sözde Ermeni soykırımı gündemini tartışmaya açan kişileri yok etmek ve terör eylemleri düzenleyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni Ermenistan'a toprak vermeye zorlamaktı" ifadelerine yer verildi.

ASALA ve ASALA'ya bağlı terör örgütlerinin 77 kişinin ölümüne 520 kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan 230'dan fazla terör eyleminden sorumlu olduğu aktarılan videoda, "Örgüt, aralarında Türkiye'nin Paris, Belgrad ve Vatikan büyükelçileri ile Los Angeles ve Sydney'de görev yapan başkonsoloslar da bulunan 31 Türk diplomata suikast düzenlemesi ile tanınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ASALA'nın aynı zamanda bombalı saldırılar ve yaylım ateşi ile halka açık kalabalık alanları da hedef aldığı belirtilen videoda, "1982'deki ASALA'lı terörist Ankara Esenboğa Havalimanı'nın beklem salonundaki kişilere ehedef gözetmeksizin ateş açmıştır. Bu saldırıda 9 kişi ölmüş ve 82 kişi yaralanmıştır. Örgüt, 15 Temmuz 1983'te Paris'teki Orly Havalimanı'ndaki Türk Hava Yolları kontuarına bombalı bir eylem düzenlemiştir. Bu saldırıda ikisi Türk, dördü Fransız, biri Amerikalı ve biri İsveçli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken 55 kişi de yaralanmıştır" denildi.

Altun'un paylaştığı videoda arşiv görüntüleriyle şunlar kaydedildi:

"Türkleri hedef alan infazlar ve terör eylemleri yıllarca yabancı hükumetler ve basın tarafından görmezden gelinirken Orly Havalimanı'nda gerçekleşen saldırı, Amerikalı ve Avrupalıların da kurban olması nedeniyle uluslararası basının fazlaca ilgisini çekmiştir. NKDA olarak bilinen Dağlık-Karabağ Savunma Ordusu Azerbaycanlıların canına kasteden eylemler düzenleyen bir diğer Ermeni terör örgütüdür. Bu terör örgütü Azerbaycan'a karşı düzenlenen bir çok kanlı saldırıdan sorumludur."

Türkiye'nin bu sene 24 Nisan'da, ASALA terör örgütünün kurbanlarını anmak üzere İstanbul ve Los Angeles'ta sergiler açtığı belirtilen videoda son terör saldırısının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Türkiye'nin şehitlerini asla unutmayacağı vurgulandı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı