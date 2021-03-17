Son dakika haber! İlçe Jandarma Komutanlığı, Kandıra'nın şehitlerini billboardla andı

Edinilen son dakika haberine göre Kandıra ilçe Jandarma Komutanlığı, komutanlık önündeki billboarda üzerinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Kandıra şehitleri bulunan afiş yaptırdı.

Kandıra ilçe Jandarma Komutanlığı, komutanlık önündeki billboarda üzerinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Kandıra şehitleri bulunan afiş yaptırdı.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan afişte Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Kandıralı şehitler Yavuz Sonat Güzel, Abdulsamet Özen, Oğuz Kır, Ahsen Budak, Ümit Balkan, Mustafa Özaydın, Mustafa Koç, Muhammet Güçlü, Mehmet Uzcan ve İrfan Yaman'ın fotoğrafları ve isimleri yer aldı.

Billboardun, Çanakkale destanı ve bu destanı yazan kahramanları anmak, yeni nesillere tarih bilinci aktarmak amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım