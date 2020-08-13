Son dakika haber... İlacı fazla içince zehirlenip hastanelik oldu Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kullandığı ilaçlardan fazla içen kadın zehirlenince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kullandığı ilaçlardan fazla içen kadın zehirlenince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay ilçeye bağlı Aydınlar Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki N.A. akşam saatlerinde girdiği bunalım sonucu kullandığı ilaçlardan fazla miktarda içti. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviyi kabul etmeyen kadın daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. N.A.'nın hayati tehlikesi devam ederken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA