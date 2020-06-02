Son dakika haber: İl Sağlık Müdürü Oruç: "Rehavete kapılmayalım" Bir son dakika haberine göre SAMSUN (İHA) – Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç vatandaşlar korona virüsü tedbirlerine dikkat etmelerini isteyerek "Rehavete kapılmayalım" uyarısı yaptı.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç vatandaşlar korona virüsü tedbirlerine dikkat etmelerini isteyerek "Rehavete kapılmayalım" uyarısı yaptı. Maske kullanımına ve fiziksel mesafeye dikkat edilmesini isteyen Muhammet Ali Oruç, "Çok kıymetli Samsunlular, korona virüsü ile mücadelede yeni bir döneme girdik. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, fiziksel mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Kontrolü kaybetmeyelim. Hayat hepimizin" ifadelerini kullandı. - SAMSUN Kaynak: İHA