Son dakika haber... İl Sağlık Müdürü Bedir'den Başkan Sekmen'e teşekkür plaketi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ile Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Özgür Çelebi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Bedir ve Çelebi, Erzurum Şehir Hastanesi ve salgınla mücadele sürecine sağladığı katkılardan dolayı Başkan Sekmen'e teşekkür plaketi sundu. Son bir yıldır devam eden salgınla mücadele sürecinin değerlendirildiği ziyarette, Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum Şehir Hastanesi'ne sağladığı ulaşım imkanları da konuşuldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Şehir Hastanesi'nin kapılarının pandemiyle birlikte hizmete açıldığını hatırlatarak, süreçte Büyükşehir Belediyesi'nden çok büyük destek gördüklerinin altını çizdi. Özellikle ulaşım imkanları ve çevre düzenleme çalışmalarıyla Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum Şehir Hastanesi'ne çok özel bir kimlik kazandırdığını kaydeden Dr. Gürsel Bedir, "Bu manada Sayın Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Başkan Sekmen'in Hassasiyetine Teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, salgınla mücadele sürecine verdiği destek ve yapılan çalışmalardan dolayı da teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Bedir, "Salgınla mücadele süreci gerçekten de büyük bir hassasiyet taşıyor. Bu doğrultuda Erzurum Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir sorumluluk yüklendi ve açıkçası bizim yükümüzü de önemli ölçüde hafifletti. Sayın Başkanımızın hassasiyeti karşısında müteşekkiriz" diye konuştu.

Sekmen: "Mücadeleyi başarıyla yürüttük"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, salgınla mücadelede sağlık altyapısının yanı sıra sağlık çalışanlarının payının çok büyük olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin her yanında olduğu gibi, Erzurum'da da salgınla mücadele başarıyla yürütüldü ve aynı hassasiyet bugün de sergileniyor. Ben de İl Sağlık Müdürümüzün şahsında bütün sağlık çalışanlarını kutluyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Özgür Çelebi tarafından Başkan Sekmen'e teşekkür plaketi sunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı