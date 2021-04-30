Son dakika haber | İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan tam kapanmayla ilgili yeni kararlar
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Son dakika haber | İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan tam kapanmayla ilgili yeni kararlar

Son dakika haber | İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan tam kapanmayla ilgili yeni kararlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tam kapanmayla ilgili yeni kararlar alındı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tam kapanmayla ilgili yeni kararlar alındı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan yeni kararlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin gerekse profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) bu kapsamda her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak olup ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecektir. Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak, kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacaktır. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde de 1'inci madde gereğince gerekli kontrol yapılacak, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek, ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecektir. Ayrıca; ilimizden veya ilimize geliş gidişin düzenli olarak günlük yapıldığı sınır/komşu olan illerde, işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetleri şehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecektir. Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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