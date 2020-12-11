Son dakika haber! İkinci Kovid-19 dalgası Nijerya'yı tehdit ediyor
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Son dakika haber! İkinci Kovid-19 dalgası Nijerya'yı tehdit ediyor

11.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:47
Son dakika haber! İkinci Kovid-19 dalgası Nijerya'yı tehdit ediyor

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgası, Batı Afrika ülkesi Nijerya'yı tehdit etmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgası, Batı Afrika ülkesi Nijerya'yı tehdit etmeye başladı.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, basına yaptığı açıklamada, ülkede ağustostan beri en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısının kayıtlara geçmeye devam ettiğini belirtti.

Ülkede geçen hafta 1843 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini kaydeden Ehanire, "Vakalardaki artışın çoğunlukla halk arasında ve daha az ölçüde de yurt dışı kaynaklı gerçekleşti." dedi.

Ehanire, Nijeryalıları maske takmaya ve salgına karşı gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Nijerya hükümeti, Kovid-19'a karşı 20 milyon kişinin aşılanmasının planladığını açıklamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 71 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 1190 kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanan 65 bin 474 kişi ise sağlığını kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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