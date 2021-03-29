Son dakika haber... İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
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Son dakika haber... İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İkinci dalga tefecilik operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

Son dakika habere göre ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR Muğla'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları belirlenen çeteye yönelik düzenlenen ikinci dalga 'huzur' operasyonunda, gözaltına alınan 7 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR 

Muğla'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları belirlenen çeteye yönelik düzenlenen ikinci dalga 'huzur' operasyonunda, gözaltına alınan 7 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince banka çalışanı F.S. ve iş insanı F.Ç. ile K.K.Ö., E.S., Ö.A. ve H.Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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