Son dakika gündem: İKİ TEKERLEK ARASINDA ÖLÜMÜNE YOLCULUK
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Son dakika gündem: İKİ TEKERLEK ARASINDA ÖLÜMÜNE YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'dan Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan tur otobüsünün altında, iki tekerlekle şasi arasına saklanan 2 göçmen yakalandı.

İSTANBUL'dan Bulgaristan'a gitmek için yola çıkan tur otobüsünün altında, iki tekerlekle şasi arasına saklanan 2 göçmen yakalandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a turist getiren otobüsle önceki gün turun tamamlanmasının ardından geri dönüş için yola çıkıldı. İstanbul ile Edirne arasındaki istasyonda mola veren otobüsün Bulgar sürücüsü, aracı incelerken iki tekerlek ile şasi arasında 2 kişinin olduğunu fark edip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kişileri bulundukları yerden çıkardı. Bu anlar, yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis, otobüsün altında ölüme yolculuk yaparken tesadüfen bulunan kişilerin, ülkeye kaçak giren göçmenler olduğunu belirledi. Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitmek için otobüsün altına gizlendikleri belirlenen 2 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Son dakika gündem: İKİ TEKERLEK ARASINDA ÖLÜMÜNE YOLCULUK
Son dakika gündem: İKİ TEKERLEK ARASINDA ÖLÜMÜNE YOLCULUK
Son dakika gündem: İKİ TEKERLEK ARASINDA ÖLÜMÜNE YOLCULUK
Son dakika gündem: İKİ TEKERLEK ARASINDA ÖLÜMÜNE YOLCULUK
Son dakika gündem: İKİ TEKERLEK ARASINDA ÖLÜMÜNE YOLCULUK
Son dakika gündem: İKİ TEKERLEK ARASINDA ÖLÜMÜNE YOLCULUK
Son dakika gündem: İKİ TEKERLEK ARASINDA ÖLÜMÜNE YOLCULUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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