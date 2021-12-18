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Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi eski sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine her iki tarafta birbirine silahla ateş açtı. Çıkan çatışmada H.R.L. ve T.G., bacaklarına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan H.R.L. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, T.G ise araçla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı. Ekipler inceleme yaptıkları sırada sokak üzerinde bulunan bir kanepenin altında olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ele geçirdi. Polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

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