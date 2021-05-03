Son dakika haber! İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
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Son dakika haber! İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haber! İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yasin URAL - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KONYA'da iki grup arasında çıkan silah, bıçak ve sopaların kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı.

KONYA'da iki grup arasında çıkan silah, bıçak ve sopaların kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Murat Y., polise verdiği ifadede, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Mehmet Y.'nin, araçla önlerini kesince kavganın çıktığını öne sürdü.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Topraklık Caddesi'nde meydana geldi. Murat Y. (42), eşi Yasemin, kardeşi Mehmet (34) ve babası Nesim Y. ile araçla ilerlerken eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kasap Mehmet Y. ve yakınları ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullandığı kavgada, Murat ve Mehmet Y. kardeşler tabancayla bacaklarından vurularak babaları Nesim Y. ise darp sonucu yaralandı. Diğer gruptan ise Nurullah Y. boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Nurullah Y., Konya Şehir Hastanesi'ne, diğerleri ise kentteki çeşitle hastanelere götürüldü.

Nurullah Y.'yi boynundan bıçakladığı öne sürülen Murat Y., polise verdiği ilk ifadesinde, "Mehmet Y. eşimi rahatsız ediyordu. Bugün de arabayla önümüzü kesti. Ben elimdeki bıçağı salladım. Bıçak isabet ettiğini bilmiyorum. Belki kendileri de yapmış olabilir" dediği belirtildi.

Olayın ardından kaçan kasap Mehmet Y.'nin arandığı belirtildi.


Son dakika haber! İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haber! İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haber! İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haber! İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin URAL

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