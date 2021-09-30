Son dakika haber: İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 16'ya yükseldi - Haberler
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Son dakika haber: İki doz aşılamada "mavi kategori"ye giren il sayısı 16'ya yükseldi

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık
Son dakika haber: İki doz aşılamada

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli'nin Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkarmasıyla "mavi kategori"ye giren il sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

DENİZLİ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli'nin Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkarmasıyla "mavi kategori"ye giren il sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

Koca, aşılama programı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında Denizli'nin de yüzde 75'i geçtiğini belirten Koca, "Böylece 'mavi' il sayımız 16'ya ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadesini kullandı.

İki doz aşı oranında Kilis'in de yüzde 65'i geçerek, haritadaki renginin artık "sarı" olduğunu açıklayan Bakan Koca, "Kovid-19'a karşı yarınki planınız ne? İlk doz aşınızı yaptırdınız mı? Yaptırmadıysanız, hemen randevu alabilirsiniz. Devam dozunun zamanı gelmişse, aşınızı olabilirsiniz. İş yerinizde, dışarıda, başkalarıyla bir aradayken maskenizi takıp, sosyal mesafenize dikkat etmeyi unutmayın." değerlendirmesi yaptı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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