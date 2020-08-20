Son dakika haber: İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde iki farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.B., polis tarafından yakalandı.
20.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:25
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde iki farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.B., polis tarafından yakalandı.
- Kocaeli
Olay, 17 Haziran günü Körfez ilçesinde meydana geldi. İlçedeki 2 farklı evden laptop, ziynet eşyası ve kurusıkı tabanca çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada iki olayı da B.B.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler, İstanbul'daki adresine 19 Ağustos günü operasyon düzenleyerek, B.B.'yi gözaltına aldı.Farklı suçlardan 10 ayrı kaydı olduğu belirlenen B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kocaeli
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Kaynak: DHA