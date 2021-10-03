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Son dakika haber! İki aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İki aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden 5 şüpheli tutuklandı.

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 1 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Özyurt Mahallesi Ceylan Sokak ve Çanakkale Sokakları'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, geçen 30 Eylül gecesi iki aile arasında  'çocuk tartışması' nedeniyle kavga çıktı. Gece, komşuların araya girmesiyle sakinleşen taraflar, 1 Ekim günü yine kavgaya tutuştu. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada, kamyonet içerisindeki Ferdi Kasırga (18) ile Selçuk Kaya (25), tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen Hanife Tarcan (40) isimli bir kadın da seken kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, olayların daha fazla büyümemesi için Manisa'dan takviye olarak gönderilen çevik kuvvet ekipleri mahallede tedbir aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı genişleten ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Ş.K., E.K., S.K., H.D., Ş.B., İ.D., M.Ş.S. ve V.D.'yi gözaltına aldı. 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ş.K, Ş.B, İ.D, M.Ş.S. ve V.D. tutuklanırken, H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ve S.K. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.


Son dakika haber! İki aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri
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