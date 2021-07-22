Son dakika haberi | İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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Son dakika haberi | İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yiğitler köyünde gece saatlerinde iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Son dakika haberi | İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi | İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi | İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi | İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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