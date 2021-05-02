Son dakika haber: İKÇÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık, korona virüse yenik düştü
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Son dakika haber: İKÇÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık, korona virüse yenik düştü

Son dakika haber: İKÇÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık, korona virüse yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık (50), bir süredir tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düştü.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık (50), bir süredir tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düştü.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık (50), korona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra gittiği hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir yoğum bakım ünitesinde entübe olduğu öğrenilen Işık, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, görevli olduğu üniversitenin internet sitesinde Işık'ın vefatına yönelik başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık vefat etmiştir. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Son dakika haber: İKÇÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık, korona virüse yenik düştü
Son dakika haber: İKÇÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık, korona virüse yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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