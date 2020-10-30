Son dakika haber | IKBY, petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı

Son dakika gündem haberi... Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) petrol boru hattına düzenlenen saldırı sonucu petrol ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) petrol boru hattına düzenlenen saldırı sonucu petrol ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan yazılı açıklamada, petrol boru hattına geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen saldırının ardından petrol ihracatının durdurulduğunu aktarıldı.

Söz konusu saldırıyı sert dille kınayan IKBY, hiçbir şekilde IKBY halkının ekmeğine kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Saldırının nerede yapıldığını belirtilmeyen açıklamada, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğini öğrenmek için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan IKBY yönetimi, 2014'ten bu yana Ceyhan Limanı üzerinden bağımsız olarak ham petrol ihraç ediyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı