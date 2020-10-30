Son dakika haber | IKBY, petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | IKBY, petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı

30.10.2020 23:39 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:43
Son dakika haber | IKBY, petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı

Son dakika gündem haberi... Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) petrol boru hattına düzenlenen saldırı sonucu petrol ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) petrol boru hattına düzenlenen saldırı sonucu petrol ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan yazılı açıklamada, petrol boru hattına geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen saldırının ardından petrol ihracatının durdurulduğunu aktarıldı.

Söz konusu saldırıyı sert dille kınayan IKBY, hiçbir şekilde IKBY halkının ekmeğine kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Saldırının nerede yapıldığını belirtilmeyen açıklamada, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğini öğrenmek için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan IKBY yönetimi, 2014'ten bu yana Ceyhan Limanı üzerinden bağımsız olarak ham petrol ihraç ediyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | AK Partili Yayman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Son dakika haber | AK Partili Yayman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 7 günlük Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 7 günlük Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı
Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Osman Durmuş Geert Wilders Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Işın Karaca Burak Özçivit Erkan Kolçak Köstendil
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | IKBY, petrol ihracatını durdurduğunu açıkladı - Irak Bölgesel Yönetimi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 23:46:00. #1.15#
title