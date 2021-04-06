Son dakika haber! IKBY, Kovid-19 önlemleri kapsamında Irak'ın diğer bölgeleriyle ulaşımı askıya aldı
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Son dakika haber! IKBY, Kovid-19 önlemleri kapsamında Irak'ın diğer bölgeleriyle ulaşımı askıya aldı

Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! IKBY, Kovid-19 önlemleri kapsamında Irak'ın diğer bölgeleriyle ulaşımı askıya aldı

Gelen son dakika haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Irak'ın geri kalan bölgeleri ile arasındaki ulaşımı askıya aldığını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Irak'ın geri kalan bölgeleri ile arasındaki ulaşımı askıya aldığını duyurdu.

IKBY Kovid-19 ile Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara göre, IKBY ile Irak'ın geri kalan bölgeleri arasındaki ulaşım durduruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) görevlileri, diplomatlar, IKBY'de ikamet eden ve tedavi görenlerin yanı sıra ticaret yapanların, Kovid-19 testi yaptırmaları kaydıyla bu karardan muaf tutulacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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