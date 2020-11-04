Son dakika haber... IKBY hükümeti terör örgütü PKK'yı kınadı
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Son dakika haber... IKBY hükümeti terör örgütü PKK'yı kınadı

04.11.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:25
Son dakika haber... IKBY hükümeti terör örgütü PKK'yı kınadı

Bir son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, terör örgütü PKK'ın peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, terör örgütü PKK'ın peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı kınadı.

IKBY Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanan IKBY Bakanlar Kurulu, terör örgütü PKK'nın IKBY'ye bağlı peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı değerlendirdi. Saldırıyı IKBY ve yegane kurumlarına düzenlenen bir saldırı olarak nitelendiren Bakanlar Kurulu, IKBY ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak görevi üstlenen peşmerge güçlerine yapılan bir saldırı bütün IKBY'ye yapıldığı anlamana geldiğini belirtti. IKBY hükümetinin kardeş kavgasından yana olmadığını belirten Bakanları Kurulu tarafından yapılan açıklamada "PKK'nın söz konusu saldırısı kırmızı çizgileri aşmıştır" denildi.

Irak'ın kuzeyindeki Duhok iline bağlı Amadiye bölgesinde terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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