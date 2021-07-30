Son dakika haber! IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi, Türkiye'deki yangınlarda vefat edenler için taziye mesajı yayınladı

Son dakika gündem haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Türkiye'deki yangınlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Türkiye'deki yangınlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajında bulundu.

Dizayi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Düşüncelerim ve dualarım, Türkiye'de son zamanlardaki seller ve mevcut büyük orman yangınlarındaki kurbanların aileleri ve etkilenen topluluklarla birlikte." ifadesini kullandı.

Dizayi, mesajında, Türkiye halkına ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma dileklerini ilettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan