Son dakika haber! IKBY Başbakanı Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Irak'taki füze saldırılarını görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda Erbil ve Irak'a yapılan füze ve drone saldırılarını ele aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda Erbil ve Irak'a yapılan füze ve drone saldırılarını ele aldı.

IKBY Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Barzani ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, iki tarafın da IKBY, Irak üsleri ve koalisyon güçlerine yönelik füze ve drone saldırılarını şiddetle kınadığı belirtilerek, ülkede küresel koalisyon güçlerine duyulan ihtiyaç ve DEAŞ ile mücadelede Peşmerge ve Irak güvenlik güçlerine destek konusunda anlaştıkları vurgulandı.

Görüşmede IKBY'deki reformlar, bütçe yasası ve yaklaşan seçimler gibi konuların konuşulduğu ifade edilen açıklamada, iki tarafın da Sincar Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasının önemi konusunda anlaştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan