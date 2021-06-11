Son dakika haber... İkametten hırsızlık anları güvenlik kamerasında
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Son dakika haber... İkametten hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Son dakika haber... İkametten hırsızlık anları güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Gaziantep'te iki ikametten hırsızlık yapan ve bir motosiklet çaldığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te iki ikametten hırsızlık yapan ve bir motosiklet çaldığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli şahıslardan biri tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 ikametten hırsızlık ile 1 motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.B. isimli şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP

Son dakika haber... İkametten hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Son dakika haber... İkametten hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Son dakika haber... İkametten hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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