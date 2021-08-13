Son dakika haber | İkamet yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi
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Son dakika haber | İkamet yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi

Son dakika haber | İkamet yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen yangında 1 kişi dumandan zehirlendi.

Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen yangında 1 kişi dumandan zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı mahallesi Adıyaman Valiliği arka kısmında bulunan Abdurrahman G'ye ait ikamette yangın meydana geldi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken olayda dumandan zehirlenen bir kişiye ise 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Dumandan zehirlenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber | İkamet yangınında 1 kişi dumandan zehirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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