Son dakika haber! İİT'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Gelen son dakika haberine göre İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Pakistan'da menkul kıymetler borsasına (PSX) yapılan terör saldırısını "şiddetle" kınadı.
30.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:28
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Pakistan'da menkul kıymetler borsasına (PSX) yapılan terör saldırısını "şiddetle" kınadı.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın "terör, aşırılık ve şiddetin" her türlüsünü reddeden değişmez tutumuna dikkat çekildi.
PSX'e yönelik saldırıya tepki gösterilen açıklamada, Pakistan'ın terörle mücadele çabalarına destek verildiği aktarıldı.
Pakistan'da menkul kıymetler borsası binasına rastgele ateş açarak giren 4 saldırgan 3 kişinin ölümüne sebep olurken, 7 kişiyi yaralamıştı.
Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenmişti.
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Kaynak: AA