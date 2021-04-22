Son dakika haber | İhraç polise FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberleri... Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan ihraç polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan ihraç polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.Y. ile avukatı katıldı. Mahkemede üzerine atılı suçu kabul etmeyen sanık M.Y. beraatını talep etti. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık M.Y.'ye 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı