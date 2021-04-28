Son dakika haber! İHH, Van'daki yetim çocukları unutmadı
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Son dakika haber! İHH, Van'daki yetim çocukları unutmadı

Son dakika haber! İHH, Van'daki yetim çocukları unutmadı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Van'da İHH İnsanı Yardım Vakfı "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla 540 çocuğa iftarlık dağıttı.

Van'da İHH İnsanı Yardım Vakfı "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla 540 çocuğa iftarlık dağıttı.

Kentin birçok mahallesinde tespit edilen evleri ziyaret eden İHH gönüllüleri, yardımda bulunduğu çocukların gönüllerine dokundu.

İHH gönüllüsü Ramazan Dündar, gazetecilere, tüm dünyada olduğu gibi Van'da da ramazan vesilesi ile yetimlerin yüzünü güldürdüklerini söyledi.

120 yetim aileden 540 çocuğa gönüllülerin desteğiyle iftarlık dağıtıklarını belirten Dündar, "Türkiye genelinde 81 ilimizde ve aynı zamanda dünyanın her bölgesinde savaşın, yoksulluğun, kıtlığın devam ettiği yerlerde yetimler başta olmak üzere bütün çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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