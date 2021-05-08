Son dakika haber! İHH ÜYELERİ, İSRAİL POLİSİNİN MECSİD-İ AKSA'DA NAMAZ KILANLARA SES BOMBALI SALDIRISINI PROTESTO ETTİ
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Son dakika haber! İHH ÜYELERİ, İSRAİL POLİSİNİN MECSİD-İ AKSA'DA NAMAZ KILANLARA SES BOMBALI SALDIRISINI PROTESTO ETTİ

Son dakika haber! İHH ÜYELERİ, İSRAİL POLİSİNİN MECSİD-İ AKSA'DA NAMAZ KILANLARA SES BOMBALI SALDIRISINI PROTESTO ETTİ
Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İSRAİL polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanların üzerine ses bombası atması ve plastik mermilerle saldırması tepkilere neden oldu.

İSRAİL polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanların üzerine ses bombası atması ve plastik mermilerle saldırması tepkilere neden oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın çağrısı üzerine, Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, Mescid-İ Aksa'da yaşanan saldırıyı protesto etti. Protesto gösterisine katılan bazı kişiler ise cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan kişilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırısı tepkilere neden oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın toplanma çağrısının ardından yüzlerce kişi, Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Polis ekipleri ise konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

İsrail polisinin yaptığı saldırıyı protesto eden vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı. Bazı protestocular ise cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı.Protesto gösterisi sırasında, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım da kısa bir konuşma yaparak, İsrail polisinin Müslümanlara yönelik tutumunu kınadı.KONSOLOSLUK ÖNÜNDE SABAH NAMAZI

Göstericiler daha sonra konsolosluk önünde sabah namazı kıldı. Konsolosluk önündeki protesto sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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