Son dakika haberi... İHH'den Kosova'daki sel mağdurlarına gıda yardımı
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Son dakika haberi... İHH'den Kosova'daki sel mağdurlarına gıda yardımı

14.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:27

Son dakika gündem haberi: İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Balkan ülkesi Kosova'daki tek Türk belediyesinin olduğu Mamuşa'da sel nedeniyle evlerini su basan 80 aileye gıda paketleri dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Balkan ülkesi Kosova'daki tek Türk belediyesinin olduğu Mamuşa'da sel nedeniyle evlerini su basan 80 aileye gıda paketleri dağıttı.

Mamuşa'da faaliyet gösteren Gönül Eli Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle un, pirinç, şeker ve sıvı yağ bulunan gıda paketleri sel mağduru ailelere ulaştırıldı.

Gönül Eli Yardımlaşma Derneği Başkanı Burhan Krüezi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinin Mamuşa'da büyük zarara yol açtığını belirterek, yardımları için Türkiye'ye ve İHH'ye teşekkür etti.

Krüezi, derneğin kurulduğu günden beri Türkiye'den çeşitli vakıflar aracılığıyla Mamuşalılara başta kurban ve gıda olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Selden etkilenen Mamuşa sakinlerinden Haci Mazrek de yardımları için İHH'ye teşekkür ederek, "Allah bereket versin. İnşallah Türkiye her zaman iyi ve rahat olsun." dedi.

Halkın çoğunun tarımla geçimini sağladığı Mamuşa'da seralardaki ürünlerin neredeyse tamamının su altında kaldığı ve zararın çok büyük olduğu bildirildi.

Son dakika haberi... İHH'den Kosova'daki sel mağdurlarına gıda yardımı
Son dakika haberi... İHH'den Kosova'daki sel mağdurlarına gıda yardımı
Son dakika haberi... İHH'den Kosova'daki sel mağdurlarına gıda yardımı
Son dakika haberi... İHH'den Kosova'daki sel mağdurlarına gıda yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

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