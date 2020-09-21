Son dakika haber: İHH'dan Sudan'da sel mağdurlarına destek
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Son dakika haber: İHH'dan Sudan'da sel mağdurlarına destek

Gelen son dakika haberlerine göre İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da selden etkilenen ailelere gıda yardımında bulundu.

Son dakika haber: İHH'dan Sudan'da sel mağdurlarına destek
21.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:48

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da selden etkilenen ailelere gıda yardımında bulundu.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, aşırı yağışların yol açtığı sel ve Nil Nehri'ndeki taşkınlar sebebiyle büyük bir felaketle karşı karşıya kalan Sudan'da başlattıkları acil yardım çalışmaları kapsamında daha önce 575 aileye kumanya, 1100 aileye de et dağıtıklarını söyledi.

Bahci, "Bugün de selin en çok zarar verdiği yerlerden güneydeki Sinnar eyaletinde 875 aileye gıda paketi, battaniye, cibinlik ve hijyen paketi dağıttık." ifadesini kullandı.

Nil Nehri'ndeki çekilmeye rağmen hala birçok bölgenin sular altında olduğunu söyleyen Bahci, yardım ulaşmayan yerler olduğunu sözlerine ekledi.

Sel ve taşkınlarda 121 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 121 kişi yaşamını yitirdi.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, 5 Eylül'de sel felaketleri nedeniyle 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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