Son dakika haber! İHH'dan "Doğu Türkistan'da Toplama Kampları" raporu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! İHH'dan "Doğu Türkistan'da Toplama Kampları" raporu Açıklaması

Son dakika haberleri... İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından "Doğu Türkistan'da Toplama Kampları: Adım Adım Soykırım" raporu hazırlandı.

Son dakika haber! İHH'dan
04.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:16

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından "Doğu Türkistan'da Toplama Kampları: Adım Adım Soykırım" raporu hazırlandı.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Yılmaz tarafından hazırlanan ve Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine uyguladığı hak ihlallerine yer veren 136 sayfalık rapor, İHH'nın Fatih'teki Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım raporun sunumu öncesinde yaptığı açıklamada, bölgede yıllardır uygulanan durumun daha iyi anlaşılabilmesi için raporda birçok açıdan bilgi ve belgeye yer verildiğini belirterek, Doğu Türkistan'da yaşanan hak ihlallerine karşı Müslümanların daha fazla ses çıkarması ve medyanın konuya daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

Raporu hazırlayan ve sunan Murat Yılmaz ise birçok ülkenin, Çin'in ekonomik ve siyasi baskısı yüzünden Doğu Türkistan'da yaşananlara tepkisiz kaldığını ifade ederek, "Biz bu tepkileri artırmak ve orada yaşayan zulmü tüm dünyanın görmesi için uğraşıyoruz. Çin 2700 yıl öncesine giden 'Li' öğretisinin devamı niteliğinde bir asimilasyon politikası uyguluyor. Farklı hiçbir kültüre yaşama alanı tanımıyor. 'Büyük Çin Milleti' ideolojisinin hedefi bugün Çin Komünist Partisi döneminde de aynen devam ettirilmektedir." dedi.

Yılmaz, Çin'in bölgedeki Müslümanlar üzerinde uygulamaya çalıştığı "asimilasyon politikalarının" önemli gerekçelerinden birinin de "doğal kaynaklar" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çin'in maden çeşitliliğinin yüzde 78'ini oluşturan 138 farklı maden türü tespit edilmiştir. Aktif olarak işletilen madenler ise Çin'deki tüm madenlerin yüzde 85'ine denk geliyor. Doğu Türkistan'daki dört büyük petrol havzasından yılda toplam 27 milyon 880 bin ton ham petrol Çin'in iç bölgelerine taşınıyor. Bölgede toplam 60 milyar ton petrol rezervi bulunuyor ve bu petrolle yıllık 30 milyar metreküp doğalgaz Çin'in farklı bölgelerine taşınıyor."

Çin'in sözde "Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezi" ismiyle son yıllarda toplama kampı sayısını artırdığına dikkati çeken Yılmaz, "Kamplar, Sovyet Gulaglarını hatırlatıyor. Kamplarda her türlü fiziksel, psikolojik işkence yöntemi uygulanıyor. Keyfi güç kullanımı, özgürlüğün sistematik olarak kaldırılması, kültür ve inançların tahkiri, ideolojik baskılama, taciz ve işkence gibi tüm metodlar kullanılıyor. Bölgedeki 1200 civarı kampta 3 milyon kişinin olabileceği tahmin ediliyor. Çin'in gizlilik ve kapalılık politikaları yüzünden maalesef net bilgilere ulaşmak çok güç." şeklinde konuştu.

Kamplarla ilgili görseller paylaşan Yılmaz, burdaki gündelik yaşama ilişkin, şunları ifade etti:

"Erken saatte kalkılıyor ve 'Ben Çinliyim ve Çinli olmaktan gurur duyuyorum. Yaşasın Çin Komünist Partisi' gibi sloganları atılıyor. Sabah kahvaltısıyla aynı öğle yemeği veriliyor. Suçunu itiraf etmek oturumu yapılıyor. Akşam saatlerinde kollar yukarıda, yüz duvara dönük 'hataları itiraf etme' seansı yapılıyor. Yatarken ise sağ taraf üzerine uyumak zorunluluğu var. Bu arada birçok fiziksel ve psikolojik işkence de yapılıyor."

"Çin, insan hakları kuruluşlarının Doğu Türkistan'a girişlerini yasakladı"

Yılmaz, Çin'e yönelik uluslararası tepkilerin yetersiz olduğunu dile getirerek, "Çin, insan hakları kuruluşlarının Doğu Türkistan'a girişlerini yasakladı. Göstermelik programlarla önceden hazırlanan merkezlere gidilebiliyor sadece. Birleşmiş Milletler'de 1115 görevli ile Çin, en çok istihdam edilen ülke ve Genel Kurul'daki veto yetkisi Çin'i her zaman güçlü kılıyor. Çin'e 8 Temmuz 2019'da 22 ülke tepki mektubu gönderdi. Bu ülkelerin içinde hiçbir Müslüman ülke maalesef yok. Tam tersi Çin'i destekleyen mektup gönderen 37 ülkenin arasında ise birçok Müslüman ülke var." değerlendirmesinde bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da Çin'e tepki konusunda pasif bir tutumda olduğunu belirten Murat Yılmaz, Çin'in bölgede işlediği hak ihlallerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çin tüm uluslarası hukuk kurallarına aykırı bir şekilde asimilasyon ve soykırım politikalarına devam ediyor. Evrensel İnsan Hakları Bildirisi'nin maddelerine aykırı davranıyor. Yine BM tarafından kabul edilen Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin maddeleri arasında yer alan tüm soykırım fiilerini işliyor. Doğu Türkistan'da adım adım soykırım işliyor. Uygur ve Müslüman kimliğinin yok edilmesi için tüm baskı yöntemlerini kullanıyor. Camileri yıkıyor, kültürel faaliyetleri yasaklıyor. İnsanlar dillerini konuşamıyor, ibadetlerini yapamıyor. Tüm bunlar hem şahitliklerle hem görüntülerle ortaya konduğu halde Çin'e yeterince tepki olmadığını görüyoruz. "

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı Haber
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı Haber
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek Haber
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu Haber
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Haber
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı
Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi 'Atmaca' hedefini başarıyla vurdu
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" hedefini başarıyla vurdu
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk İbrahim Üzülmez Fernando Muslera Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İHH'dan "Doğu Türkistan'da Toplama Kampları" raporu Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 15:27:53. #1.14#
title