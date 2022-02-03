Son dakika haber! İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı

DİYARBAKIR (İHA) - İHD Diyarbakır Şube Sekreteri, terör soruşturmasında gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İnsan Hakları Derneği Şube Sekreteri F.B. gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve yapısının çökertilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü ile temasının olduğu, kardeşinin, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkan PKK'lı terörist Volkan Bora ile Adıyaman'da 2017'de hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği, Volkan Bora ile akrabalık ilişkisinin bulunduğu iddiasıyla İHD Diyarbakır Şube Sekreteri F.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte Emniyet ekiplerince düzenlenen şafak operasyonda F.B. gözaltına alındı.

İHD şube binası ile evinde de arama yapılan şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman'a gönderileceği öğrenildi.