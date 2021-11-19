Son dakika haber | İhbarda bulunduğu jandarmaya uyuşturucu maddeyle yakalandı

Afyonkarahisar'da bir çekici sürücüsü kendi ihbarı üzerine gelen jandarmanın yaptığı arama sonucu uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, beldede faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda M.K.O. isimli şahıs, çekici aracının etrafında tanımadığı şahısların olduğu, dorse üzerinde bulunan araçları çalmaya çalıştıklarını beyan ederek ihbarda bulundu.

Olay yerine görevlendirilen jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, tır etrafında şüpheli herhangi bir durum olmadığı, M.K.O. isimli şahsın hal ve hareketlerinde tutarsızlık olduğu, şahsın tuhaf davranışlar sergilediği görülmesi üzerine yapılan kimlik sorgusunda uyuşturucu madde kullanmak suçundan suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahsın üst aramasında ve araçta yapılan arama sonucu 2 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet uyuşturucu kullanım aparatına el konuldu. Olay ile ilgili olarak M.K.O. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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