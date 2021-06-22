Son dakika haber! İhbar edilen şahsın üzerinde silah bulundu
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Son dakika haber! İhbar edilen şahsın üzerinde silah bulundu

Son dakika haber! İhbar edilen şahsın üzerinde silah bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Eskişehir'de polis ekipleri ihbar edilen bir işyerindeki müşterinin üzerinde silah buldu.

Eskişehir'de polis ekipleri ihbar edilen bir işyerindeki müşterinin üzerinde silah buldu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde bulunan şahsın üzerinde tabanca olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, işyerinde müşteri olarak bulunan R.K., isimli şahısta üst araması yaptı. Şahsın üzerinde 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile 6 adet mermi bulundu.

Şahıs, gözaltına alınarak Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şahıs hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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