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Son dakika haber | Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika haber | Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu narkotik suçlarla mücadele kapsamında 5 şahıs tutuklandı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu narkotik suçlarla mücadele kapsamında 5 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu 5 şahıs tutuklandı. 6-26 Aralık 2021 tarihleri arasında kent genelinde 39 şüpheliye işlem yapıldığı, yapılan operasyonlarda ise 8,35 gram esrar, 2,55 gram eroin ve 79,37 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 39 şüpheli şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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