Son dakika haber! Iğdır'da itfaiye ekipleri eğitim yaptı Son dakika habere göre Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün deneyimli ve profesyonel ekipleri eğitimlerine devam ediyor.

Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün deneyimli ve profesyonel ekipleri eğitimlerine devam ediyor. Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri, itfaiye müdürlüğü bahçesinde haftalık eğitimlerine devam ediyor. Eğitim kapsamında itfaiye personellerine arama kurtarma, atlama yatağı, trafik kazalarında kurtarma ve müdahale konularında eğitimler verildi. - IĞDIR Kaynak: İHA