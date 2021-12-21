Son dakika haber: Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber: Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Iğdır'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şebekeye üye 6 kişi ile Afganistan uyruklu 118 düzensiz göçmen yakalandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şebekeye üye 6 kişi ile Afganistan uyruklu 118 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda girenleri ve bu kişilerin ülkeye girişlerini organize edenleri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu bir şebeke tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yurda sokularak Iğdır'a getirilen Afganistan uyruklu 118 düzensiz göçmen, yakalanarak İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Genişletilen çalışmalar sonucu batı ülkelerine gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri çeşitli vaatlerle kandırıp ve yasa dışı yollarla yurda girişlerini organize eden şebekeye de operasyon yapıldı.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığından haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şebekenin 6 mensubu gözaltına alındı.

Bu kişilerden jandarmadaki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen biri tutuklandı, diğerlerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şebekenin, düzensiz göçmenlerin sevkiyatında kullandıkları bazı araçlara da el konuldu.

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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