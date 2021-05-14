Son dakika haber... Iğdır'da bir kişi husumetli komşularına ateş açtı: 3 ölü, 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Iğdır'da husumetli olduğu komşularıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle rastgele ateş açan kişi, 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.