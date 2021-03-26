Son dakika haber... Iğdır'da araçta ölü bulunan çiftin katil zanlısı tutuklandı
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Son dakika haber... Iğdır'da araçta ölü bulunan çiftin katil zanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Iğdır'da araçta ölü bulunan çiftin katil zanlısı tutuklandı

Son dakika haberler: Iğdır'da 20 Mart'ta araçta silahla öldürülmüş bulunan çiftin katil zanlısı tutuklandı.

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Iğdır'da 20 Mart'ta araçta silahla öldürülmüş bulunan çiftin katil zanlısı tutuklandı.

Kerimbeyli köyünde yaşayan Kadir ve eşi Hanım Elkatmış'ın köy kırsalındaki araçta cansız bedenlerine ulaşan jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada Z.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı cezaevine gönderildi.

Kadir ve eşi Hanım Elkatmış'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, arazide arama çalışması yapan ekipler, 20 Mart'ta köy kırsalındaki araçta çiftin cansız bedenlerini bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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