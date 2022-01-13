Son dakika haber: Iğdır'da aç kalan kurtların, telef ettikleri atı yemesi kameraya yansıdı - Haberler
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Son dakika haber: Iğdır'da aç kalan kurtların, telef ettikleri atı yemesi kameraya yansıdı

Son dakika haber: Iğdır'da aç kalan kurtların, telef ettikleri atı yemesi kameraya yansıdı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Iğdır'da aç kalan kurtların bir atı telef edip yedikleri anlar kameraya yansıdı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da aç kalan kurtların bir atı telef edip yedikleri anlar kameraya yansıdı.

Türkiye- İran sınırındaki Küçük Ağrı Dağı bölgesinde yaşayan kurtlar, daha düşük rakımlara inerek yiyecek aradı.

Genellikle yüksek kesimli bölgelerde yaşayan fakat yaşadıkları alanın karlar altında kalmasından dolayı yiyecek bulamayan kurtlar, daha düşük rakımlı bölgede bir atı avlayarak yedi.

Bölgedeki bir kameraya yansıyan görüntülerde atı parçalayan kurtların iriliği de dikkati çekti.

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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