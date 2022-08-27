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Son dakika haber | Iğdır'da 3 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

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Son dakika haberleri... Iğdır'da polis ekiplerince yakalanan 3 kişi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Iğdır'da polis ekiplerince yakalanan 3 kişi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kentte yaşanan 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda, kurumdan hırsızlık suçundan aranan E.A, otodan hırsızlık suçundan aranan İ.Ş. ve evden hırsızlık suçundan aranan B.Ü. yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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