Son dakika haber! İftar saatinde çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haber! İftar saatinde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber! İftar saatinde çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Çorum'da iftar saatinde bir depoda çıkan yangın korkuturken, deponun üzerinde bulunan apartman dairesine sıçrayan alevler büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'da iftar saatinde bir depoda çıkan yangın korkuturken, deponun üzerinde bulunan apartman dairesine sıçrayan alevler büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Varinli Caddesinde üzerinde bulunan bir depoda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler üst katta bulunan bir dairenin balkonuna sıçradı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Korku dolu anların yaşandığı yangını vatandaşlar balkondan meraklı gözlerle izledi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haber! İftar saatinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! İftar saatinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! İftar saatinde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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