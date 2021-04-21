Son dakika haber: İFTAR ALIŞVERİŞİNDEN DÖNEN ANNEANNE- TORUN, YAYA GEÇİDİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
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Son dakika haber: İFTAR ALIŞVERİŞİNDEN DÖNEN ANNEANNE- TORUN, YAYA GEÇİDİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KONYA'da, iftar alışverişinden dönen Peruzed Koçak (57) ile torunu Ayşe Miray Doğru (7), yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KONYA'da, iftar alışverişinden dönen Peruzed Koçak (57) ile torunu Ayşe Miray Doğru (7), yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Motosikletiyle yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durabilen sürücü Mehmet Urmamen (25) de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Peruzed Koçak, torunu Ayşe Miray Doğru ile iftar için alışveriş yaptıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mehmet Urmamen yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, anneanne ile torununa çarptı. Yaklaşık 10 metre ileriye fırlayan Peruzed Koçak, olay yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yaşamını yitirdi.

Anneanne ve toruna çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durabilen sürücü Mehmet Urmamen de yaralandı. Yaralı sürücü Urmamen, Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kazayı haber olay yerine gelen yakınları ise Peruzed Koçak'ın cansız bedeninin başında, sağlık görevlilerine 'Yaşama umudu yok mu' diye sordu, ardından sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: İFTAR ALIŞVERİŞİNDEN DÖNEN ANNEANNE- TORUN, YAYA GEÇİDİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
Son dakika haber: İFTAR ALIŞVERİŞİNDEN DÖNEN ANNEANNE- TORUN, YAYA GEÇİDİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
Son dakika haber: İFTAR ALIŞVERİŞİNDEN DÖNEN ANNEANNE- TORUN, YAYA GEÇİDİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ
Son dakika haber: İFTAR ALIŞVERİŞİNDEN DÖNEN ANNEANNE- TORUN, YAYA GEÇİDİNDE MOTOSİKLETİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Torunuyla iftar alışverişinden dönen talihsiz kadın, motosikletin altında kaldı
Torunuyla iftar alışverişinden dönen talihsiz kadın, motosikletin altında kaldı
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