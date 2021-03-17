Son Dakika | İETT otobüsünde maske tartışması kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | İETT otobüsünde maske tartışması kamerada

17.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:26
Son Dakika | İETT otobüsünde maske tartışması kamerada

Edinilen son dakika haberine göre Arnavutköy-Eminönü otobüsünde yolcular ile İETT'de şef olduğu iddia edilen şahıs arasında yaşanan maske tartışması kameralara yansıdı.

Arnavutköy-Eminönü otobüsünde yolcular ile İETT'de şef olduğu iddia edilen şahıs arasında yaşanan maske tartışması kameralara yansıdı. Dakikalarca süren tartışma sırasında sürücü tarafları sakinleştirmeye çalışırken, şef olduğu iddia edilen şahıs kendisine tepki gösteren şahısları vatan haini olmakla suçladı.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy - Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerindeki seferini yapan İETT otobüsüne binen yolcular ve İETT'de şef olduğu iddia edilen bir kişi arasında maske takma tartışması başladı. Yolcularla uzun süre tartışan ve şef olduğu iddia edilen şahıs, otobüs şoförüne polisi gördüğün anda dur şeklinde talimatlar verdi.

"AMİRİM UZATMAYALIM. AKŞAM AKŞAM HERKES EVİNE GİTSİN"

Uzun süren tartışma sırasında sürücü, 'Amirim uzatmayalım. Akşam akşam herkes evine gitsin' derken yolculara da sakin olmaları konusunda sık sık ricada bulundu. Uzun süren tartışmalar sırasında yolculara hakaret eden ve şef olduğu iddia edilen şahıs, kendisine hakaret eden yolcuları vatan haini olmakla suçladı.

Yaşan tartışma anları an be an kameralara yansırken bir süre sonra tarafların sürücünün sağduyulu çağrılarıyla sakinleştikleri görüldü.

(Batuhan Toprak/İHA)

Son Dakika | İETT otobüsünde maske tartışması kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İETT otobüsünde maske tartışması kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:28:39. #1.14#
title