Son dakika haber: İdlib'teki saldırılarda 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber: İdlib'teki saldırılarda 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'de Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaralandı.

Son dakika haber: İdlib'teki saldırılarda 2 kişi yaralandı
20.09.2020 16:40 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:44

Suriye'de Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib kentinin batısındaki bölgelere 28 hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıları çevre hastanelere sevk eden sivil savunma ekipleri, saldırı sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışıyor. - İDLİB

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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