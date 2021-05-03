Son dakika haber | İdlib'te patlama: 2 ölü
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Son dakika haber | İdlib'te patlama: 2 ölü

Son dakika haber | İdlib'te patlama: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'te henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'te henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Al-Fuah köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları İdlib'teki hastanelere sevk ederken, yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu öğrenildi.

Patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapılmazken terör örgütü PKK/YPG tarafından sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiş olabileceği ifade ediliyor. - İDLİB

Son dakika haber | İdlib'te patlama: 2 ölü
Son dakika haber | İdlib'te patlama: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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