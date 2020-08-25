Son dakika haber! İdlib kamplarında barınamayan Zennub ailesi, ölümü göze alıp enkaz halindeki evine döndü
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Son dakika haber! İdlib kamplarında barınamayan Zennub ailesi, ölümü göze alıp enkaz halindeki evine döndü

Son dakika gündem haberine göre BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak kamplara sığınan Bilal el Zennub, ailesiyle çadırdaki zorlu yaşam şartlarına dayanamayıp ölümü göze alarak cephe hattındaki enkaz haline gelen evine döndü.

25.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:22

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak kamplara sığınan Bilal el Zennub, ailesiyle çadırdaki zorlu yaşam şartlarına dayanamayıp ölümü göze alarak cephe hattındaki enkaz haline gelen evine döndü.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de yüz binlerce sivil, rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınır hattında yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplara göç etmek zorunda kalıyor.

Hayatlarını kurtarmak için nispeten güvenli kamplara sığınan siviller, birçoğunda altyapının olmadığı, temiz su imkanının dahi bulunmadığı kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kamplarda geçim imkanı da bulamayan siviller, Esed rejimi ve askeri muhaliflerin arasındaki cephe hatlarındaki köylerine dönerek, bahçelerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyvelerle geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

"İnsanın evinden güzel bir şey yok "

Cephe hattındaki Bara köyünde saldırılar neticesinde enkaz haline gelen evine eşi ve 3 çocuğuyla dönen Bilal el-Zennub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamplarda zor şartlarda yaşayamadığı için canı pahasına da olsa cephe hattındaki evine geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Zennub, "Benim gelirim yok, ihtiyacım çok. Kampta zor şartları göze alarak oturuyordum, yaşayamadım." dedi.

Kampta yaşamak için herhangi bir gelirinin olmadığını vurgulayan Zennub, "İş olmadığı için çalışmıyorum. Enkaz halindeki evimize döndüğümüzde çocuklar biraz korktu ve ağladı ama şimdi alıştılar. Neticede insanın evinden güzel bir şey yok." ifadesini kullandı.

Zennub ailesinin 7 yaşındaki çocuğu Muhammed de köylerinin bütün kamplardan daha güzel olduğunu belirterek, "Burada koşuyoruz, oynuyoruz." dedi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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Son dakika haber! İdlib kamplarında barınamayan Zennub ailesi, ölümü göze alıp enkaz halindeki evine döndü

Kaynak: AA

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