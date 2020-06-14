Son dakika haber: İdlib'deki yetimlere Türkiye'den bisiklet hediyesi Son dakika haberlerine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Suriye'nin İdlib kentindeki 137 yetim çocuğa bisiklet hediye edildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Suriye'nin İdlib kentindeki 137 yetim çocuğa bisiklet hediye edildi.

AFAD'ın Twitter hesabında, 'İdlibli yetimlerin bisiklet sevinci' başlığıyla bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "AFAD ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ve Damla Projesi Gönüllüleri'nin desteğiyle İdlib'deki Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğu bisikletlerle sevindirdik" denildi. Videoda ise, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Ankara'dan yola çıkan AFAD Spor Kulübü Bisiklet Takımı'nın İdlib'li yetimler için pedal çevirdiği ve 6 Haziran'da Hatay'a ulaştığı ifade edildi. Görüntülerde ayrıca bisiklete kavuşan yetimlerin sevincine de yer verildi.

Kaynak: DHA