Son dakika haber... İdlib'deki kampta yaşayan görme engelli beş çocuklu aile yardım bekliyor
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Son dakika haber... İdlib'deki kampta yaşayan görme engelli beş çocuklu aile yardım bekliyor

Son dakika haberleri... BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki kamplara sığınan, 5 çocuğunun hepsi doğuştan görme engelli olan Musa ailesi acil yardım bekliyor.

18.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:22

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki kamplara sığınan, 5 çocuğunun hepsi doğuştan görme engelli olan Musa ailesi acil yardım bekliyor.

Musa ailesi, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanları nedeniyle yerinden edilerek İdlib'in Türkiye sınırında bulunan kamplara sığındı.

Serkaya kampında zor şartlarda, imkansızlık içinde barınan, biri hafız 5 görme engelli çocuğu bulunan aile yaşam mücadelesi veriyor.

Anne Gülsüm el Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının göremedikleri için sürekli düştüğünü, onların bir an önce tedavi olarak gözlerine kavuşmalarının tek arzusu olduğunu söyledi.

Musa, "Eşim iş bulamıyor. Bir poşet ekmek alacak paramız yok. Eşim iş aramaya çıktığında görmeyen 5 çocukla ilgilenmekte zorluk çekiyorum." dedi.

El Musa, çocuklarının gözlerinin açılması için muayene edilmeleri ve tedavi görmeleri konusunda acil yardım beklediklerini aktardı.

Ailenin en büyük çocuğu hafız olan 17 yaşındaki İnad da tek dileğinin ailesini görmek olduğunu dile getirdi.

İnad Musa, "Sürekli, 'Görmek ister misin?' sorusunu duymak istemiyorum. Bunu duymak beni üzüyor. Bir an önce tedavi olarak ailemi görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Babasının hediye ettiği MP3 çalarla dinlediği Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen İnad, gözleri açılırsa okuma yazma öğrenerek bilmeyenlere öğretmek istediğini ifade etti.

Görme engelli çocuklardan 7 yaşındaki Fatma da "Herkesi görmek için tedavi olmak istiyorum."dedi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Bununla birlikte rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek amacıyla kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri, bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkese rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen büyük ölçüde uyuluyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... İdlib'deki kampta yaşayan görme engelli beş çocuklu aile yardım bekliyor

Kaynak: AA

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