Son dakika haber | İdlib'de Türk-Rus devriyesindeki patlamada 1 araç hasar gördü
Son dakika gündem haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'de gerçekleştirilen Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucunda 1 aracın hafif hasar gördüğünü açıkladı.
25.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:14
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'de gerçekleştirilen Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucunda 1 aracın hafif hasar gördüğünü açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda icra edilen 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -
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Kaynak: DHA